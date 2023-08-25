Евсеев: «Очень доволен, что играли на равных с лидером»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Краснодаром» (0:0).

- Нулевая ничья с лидером чемпионата. Вы довольны сегодня результатом и игрой команды?

- Мы сыграли 0:0. Во-первых, было неожиданно, что соперник вышел в три центральных защитника, поэтому тренерскому штабу пришлось поработать до игры. Потому что была одна установка. Футболисты справились, и мы видим, что наши футболисты и наша команда могут сыграть «с листа». Неожиданно, потому что команда «Краснодар» исповедует атакующий футбол, и на этом строится вся работа команды. Было сложно, но мы во многих компонентах переиграли соперника. Еще раз повторю, и до игры говорил, что мы не обладаем такими возможностями и идем внизу таблицы. Но команды, которые борются за высокие места, пытаются нас чем-то удивить, схемами и игровыми сочетаниями, поэтому футболисты и мы заслужили такое отношение к себе.

- В первом тайме у «Краснодара» было несколько моментов - попадание в перекладину, пенальти. Показалось, что у «Факела» ушло какое-то время на адаптацию к новой схеме «Краснодара». Как вам это виделось с тренерской скамейки?

- Я уже все сказал предыдущим своим спичем, потому что да, был момент, да, пенальти. Тут нет никаких вопросов, судья посмотрел, да, игра рукой. Мяч попадает в перекладину - это не голевой момент. Это не попадание мяча в створ.

- Замены в перерыве, Максимов, Моцпан. Чем они вызваны?

- Игрой, игровой ситуацией. Макс хорошо отработал, он своими действиями и отношением заслужил играть в составе. В первом тайме он делал определенную работу как в обороне, так и в атакующих действиях. Даже имел момент, но когда мяч там в метре пролетал по линии, не замкнул. Хотя это было сказано на установке. Все нормально. Вышел Долгов, который знает, как играть на такой позиции, потому что в других командах играл в похожей схеме. Он тоже отдавался игре, но получил желтую карточку, у него были определенные потери. У нас никто не выпадал, поэтому я очень доволен, что, можно сказать, играли на равных с лидером.