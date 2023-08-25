Альшин: «Довольны ничьей с «Краснодаром»

Игрок воронежского «Факела» Ильнур Альшин подвёл итог матча его команды против «Краснодара». Напомним, поединок завершился нулевой ничьей, форвард «быков» Джон Кордоба не реализовал 11-метровый удар.

«Результатом, думаю, довольны. У нас были моменты, у меня был момент, Сафонов там по‑моему, потащил. Могли и выиграть, но, скорее всего, это закономерная ничья», - цитирует Альшина «Матч ТВ».

«Факелу» после игры удалось немного поправить своё положение в турнирной таблице – клуб поднялся на 13-е место, набрав четыре балла.

В следующем, седьмом туре воронежцам предстоит сыграть против самарских «Крыльев Советов» на выезде.