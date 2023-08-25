Мор: «Краснодару» надо найти другого пенальтиста»

В матче начавшегося шестого тура российского чемпионата «Краснодар» не сумел переиграть воронежский «Факел», хотя и получил право на пенальти по ходу матча. Реализовать его «быки», увы, не сумели. Бывший футболист московского ЦСКА Эдуард Мор считает, что «Краснодару» следует поискать другого исполнителя одиннадцатиметровых ударов среди игроков основного состава.

- Забей Кордоба пенальти — у «Краснодара» было бы большое преимущество. А Кордоба слишком уж уверенно пробил. Может, увидел, что вратарь упал в угол, и успокоился. Можно доверить пенальти другому кому‑то: Александру Черникову, Кривцову, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».