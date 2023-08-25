Калининградская «Балтика» в своих соцсетях представила новичка команды – чилийского правого защитника Гильермо Сото. Он перебрался в самый западный клуб РПЛ из «Уракана».

Гильермо 29 лет, он является воспитанником клуба «Универсидад Католика». Также на родине играл за «Рейнджерс», «Барнечеа» и «Палестино».

В ноябре прошлого года Сото дебютировал за национальную сборную Чили – пока в активе футболиста три проведённых матча за команду.

Контракт с российским клубом новичок заключил на три ближайших сезона.

«Мы приветствуем Гильермо Сото в рядах Балтийцев и желаем успешной карьеры на берегу Балтийского моря», - добавили в пресс-службе клуба.