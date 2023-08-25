«Краснодар» прервал рекордную голевую серию на выезде

«Краснодар» в пятницу вечером прервал рекордную для клуба голевую серию на выезде в рамках Российской премьер-лиги. Как сообщает Opta Sports, игроки «быков» до игры с «Факелом» (0:0) забивали на протяжении 12 выездных матчей РПЛ подряд.

Тем не менее, «Краснодару» снова удалось сыграть на ноль - уже в четвертый раз в текущем сезоне РПЛ. Но свой первый и единственный удар в створ в этом матче краснодарцы нанесли лишь на 94-й минуте матча.

Напомним, что после матча «Краснодар» вышел в турнирной таблице РПЛ на чистое первое место – как минимум до субботней игры «Зенита» и «Урала».