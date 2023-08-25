Деменко: «Мало что знаю о Бабиче»

Экс-форвард московского «Спартака» Максим Деменко поделился своим мнением об очередном приобретении красно-белых - стан клуба пополнил Срджан Бабич, футболист сербской сборной. Деменко признался, что мало что знает об этом игроке, но верит в то, что как наставник, так и его команда учитывали все моменты, приглашая в свой состав игрока.

- Я мало что о нем знаю. Читал, что он играл в Лиге чемпионов, побеждал в чемпионате Сербии. Думаю, что и Абаскаль, и агенты учитывали все моменты. Читал, что болельщики очень хорошо его воспринимали, как бойца. «Спартаку» такой игрок очень нужен, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

В шестом туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит сыграть с «Ахматом».