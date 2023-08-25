Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об опыте игры в Украинской премьер-лиге.

- В «Шахтёре» вы не смогли закрепиться в основном составе, а часто были в арендах. Почему так произошло?

- Все сборы я проходил с основным составом, играл товарищеские встречи с «Лионом» и «Фенербахче». Помню, играл с «Фенером», а во втором тайме минуте на 55-й весь стадион выбежал на поле. Еле уехали тогда. Я тренировался, всё было в порядке, но 31 августа я несколько раз уходил в аренду. Успел в 18 лет дебютировать в УПЛ, первая игра была с «Металлистом» из Харькова.

Полное интервью Романа Емельянова выйдет завтра, 26 августа, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 07:00 по московскому времени.