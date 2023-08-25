Ивич: «Получили одно очко, хотя заслуживали заработать три»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:0).

- Незабитый пенальти оказал сегодня влияние на игру?

- Могу сказать, что у нас было несколько шансов, были достаточно хорошие шансы. Пенальти? Лучший игрок не забил, действительно, бывает. А моментов было много, в первом тайме мы доминировали в игре, имели 4-5 отличных шанса. У соперника там 2-3 подачи. Мы действительно показывали свое доминирование. В первые 20-25 минут второго тайма, возможно, мы недостаточно хорошо отреагировали на то, как соперник оказал давление, на подборы, потому что мы знали, что соперник именно играет в активное давление, от подбора. Но мы были хороши, и у соперника в конце был один хороший шанс, не реализовали.

Мы в данной игре получили одно очко, хотя заслуживали заработать три. В предыдущей игре против «Локомотива» также заслуживали три очка. Но это футбол, так бывает. Тот, кто в футболе, понимает, что после упущенных в первом тайме моментов результат очевиден. Во втором тайме 2-3 действительно хороших шансов. Мы показывали себя действительно хорошо. Но хоть результат таков, мы стремимся в правильном направлении.