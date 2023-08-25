Кордоба не реализовал четыре из пяти пенальти с момента дебюта в РПЛ

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба пятничным вечером не забил пенальти в ворота «Факела», который мог принести его клубу три очка. Как сообщает Opta Sports, легионер не забил уже четвёртый из пяти пенальти в Премьер-лиге с момента своего дебюта в 2021 году.

«Никто не ошибался с точки чаще: у Дмитрия Полоза и Квинси Промеса по три промаха, но они били пенальти 14 и семь раз соответственно», - отмечают статистики.

После нулевой ничьей «Краснодар» временно поднялся на чистое первое место в РПЛ с 14 баллами.