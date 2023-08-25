Игроки «Краснодара» бьют пенальти в четырёх матчах РПЛ подряд

Игроки «Краснодара» получают право на исполнение 11-метрового удара в четвёртом матче РПЛ подряд – это новый рекорд, сообщает Opta Sports.

Притом, до начала этой серии игроки «быков» не пробивали с 11-метровой отметки на протяжении 16 матчей чемпионата России подряд.

Напомним, что сегодняшний заработанный пенальти «быки» не реализовали – оплошал Джон Кордоба. Более того, игроки команды Владимира Ивича даже ни разу не пробили в створ ворот.

Более подробно о нулевой ничьей в Воронеже читайте в нашем обзоре.