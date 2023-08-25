Гойкович: «Поставили знакомого человека»

В шестом туре российского чемпионата «Оренбург» под руководством нового тренера Давида Деограсии сумел взять очко в игре с грозным ЦСКА - она закончилась со счетом 1:1. Как пояснил капитан «Оренбурга» Ренато Гойкович, игроки рады, что во главе команды встал хорошо знакомый человек, Гойокович видит в этом явный плюс.

- Поставили знакомого человека для клуба, Давид долгое время работает в академии. Как человека и тренера мы его не знали. Он рассказал о своих требованиях, на поле будем делать то, что он скажет. Думаю, сегодня неплохо получилось, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В седьмом туре российского чемпионата «Оренбург» примет в домашней игре «Сочи».