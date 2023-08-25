Альшин: «Скорее всего, закономерная ничья»

Лучший футболист матча «Факел» - «Краснодар» (0:0) Ильнур Альшин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая статуэтка для вас как лучшего игрока, это особенные эмоции?

- Я бы себя не назвал лучшим игроком. Наверное, эту статуэтку заслуживает вся команда, была такая напряженная игра. Понятно, что «Краснодар» - лидер чемпионата, он доминировал большую часть времени, но наша команда большую часть времени терпела. Эту статуэтку заслужила вся наша команда.

- «Факел» доволен сегодня этой нулевой ничьей с лидером чемпионата?

- С точки зрения результата - да. Были у нас моменты, у меня был хороший момент, Сафонов потащил, как мне показалось, хорошо отбил. Могли и выиграть. Думаю, да, скорее всего, закономерная ничья.

- Ваш момент. Вы не самого высокого роста, открываетесь в штрафной, бьете в упор. Это что-то наигранное, как это случилось?

- У нас требования такие, латерали должны завершать, добегать до дальней штанги, условно говоря, замыкать. Волков не успел «сесть», я из-под него сыграл. Не удалось забить, надеюсь, исправлюсь в следующей игре.