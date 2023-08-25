Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

Российский новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян дебютировал за свой новый клуб. Это случилось на 75-й минуте матча против «Лас-Пальмаса» в рамках третьего тура нового сезона испанской Ла Лиги. Россиянин появился на поле при счёте 0:0, заменив на поле Браиса Мендеса.

Напомним, что 20-летний футболист недавно перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Он подписал с новым клубом шестилетний контракт. За клуб испанской Ла Лиги Арсен играет под 12-м номером.

Текстовую трансляцию дебютной игры Захаряна в Ла Лиге проводит портал LiveResult.ru.