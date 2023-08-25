Оганесян рассказал, как в «Оренбурге» отреагировали на смену тренера

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, как в его команде отреагировали на тренерские изменения. Напомним, на рабочей неделе уральский клуб покинул Иржи Ярошик, его у руля команды заменил испанец Давид Деограсия.

«Отреагировали спокойно. Это, так скажем, футбольные моменты. Нам надо выкладываться и работать на максимум», - цитирует Оганесяна «Матч ТВ».

Напомним, что при Ярошике «Оренбург» набрал лишь одно очко в пяти турах нового сезона РПЛ. После пятничной ничьей с ЦСКА (1:1) команда удвоила очковый запас, но продолжает замыкать турнирную таблицу.