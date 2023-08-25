Кордоба не реализовал пенальти, а «Краснодар» ни разу не пробил в створ за 90 минут и потерял очки в Воронеже

«Факел» и «Краснодар» сошлись в рамках чемпионата России. Матч шестого тура РПЛ состоялся 25 августа на стадионе «Центральный».

В ранге единоличного лидера «Краснодар» мог подойти к мату шестого тура, но пропустил от «Локомотива» на седьмой добавленной минуте и впервые в сезоне потерял очки. Вновь оторваться от всех (хотя бы на сутки) «быки» могли в Воронеже, куда приехали пятничным вечером. Футболисты Евсеева были в приподнятом настроении, неделю назад они наконец-то одержали первую победу в новом сезоне РПЛ.

Но игра против «Краснодара» началась неудачно. Прошло десять минут и территориальное преимущество «быков» вылилось в серьёзные проблемы. Подача в штрафную площадь, борьба, суматоха, падения. И вот уже рефери бежит смотреть повтор, замечая игру рукой Моцпана. Пенальти не самый однозначный, но в эпоху VAR к таким уже привыкаешь. Кстати, интересно, что «Факел» стал последней командой РПЛ, в чьи ворота поставили пенальти.

Вот только реализовать 11-метровый удар не получилось. Джон Кордоба обманул голкипера, пробив аккурат в штангу. Добивал сам же колумбиец, что делать нельзя без чужого касания – свободный удар. «Быкам» понравился звон каркаса ворот. Вскоре тот же Кордоба с угла штрафной площади покатит на дугу, а Никита Кривцов что есть мочи зарядит в перекладину. «Факелу» откровенно везло, и это действо продолжилось.

Батчи сбросил Менделя на фланге и зряче навесил, Кордоба продавил опекуна на дальней штанге и, казалось бы, пробил наверняка. Но не попал в створ. Оборона трещала по швам, но «Факел» оставался в игре, держались нули на табло. А постепенно воронежцы и вовсе ситуацию выровняли. Альшин даже мог открыть счёт, замкнув фланговый кросс, но спас в этом эпизоде Матвей Сафонов. Голкипер «Краснодара» сложился и ногой перевёл мяч в штангу.

Следом и Хызыр Аппаев сумел отклеиться от опекунов, вспыхнув на углу штрафной площади. Очень сильный удар в ближний угол последовал, однако и с ним справился Матвей Сафонов. А «Краснодар» будто выключили. Моментов новых не появлялось, игра постепенно увязала. Ещё более удивительным был тот факт, что у «быков» за 90 минут не было даже ударов в створ (и это при том, что команда создала три реальных голевых шанса) ворот. Первый случился уже в компенсированное время – Кокшаров кивнул под перекладину, а Гудиев парировал.

Окончательно завязла игра к финальному свистку, в итоге докатившись до довольно справедливых 0:0. Второй раз подряд «Краснодар» теряет очки, но пока остаётся на первом месте. И завтра «быков» сможет подвинуть только «Урал», и то для этого надо удачно сыграть на выезде против «Зенита».