Гойкович рассказал о главном требовании Деограсии

Защитник и капитан «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал об изменениях, которые произошли в команде после назначения нового главного тренера – испанца Давида Деограсии.

«Новый тренер с нами только лишь два дня, пока мне нечего о нём сказать. Его главное желание — дисциплина, мы эти требования выполняем. Надо, чтобы так и дальше продолжали играть», - цитирует Гойковича «Матч ТВ».

Напомним, что до сегодняшнего матча «Оренбург» потерпел три поражения подряд в рамках РПЛ с третьего – по пятый туры. Команда занимает последнее, 16-е место турнирной таблицы всего с двумя набранными баллами.

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