Канчельскис назвал Акинфеева лучшим российским футболистом XXI века

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Считаю, что Акинфеев — лучший российский футболист XXI века. А кто еще может претендовать на это звание? Игорь — образец для молодого поколения, у него уверенная игра, долгие годы отдал ЦСКА», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил пять голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

ЦСКА набрал десять очков за шесть туров и пока располагается на четвертой строчке в чемпионате России.

Сегодня, 25 августа, «армейцы» не смогли на выезде одолеть «Оренбург» (1:1).