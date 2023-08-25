Вера: «В «Оренбурге» недовольны результатом игры с ЦСКА»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал итог матча против московского ЦСКА (1:1). Команды открыли шестой тур текущего сезона РПЛ.

«Чувствовали, что могли и выиграть этот матч, поэтому результатом не совсем довольны. Новый тренер? Нужно было быстро подготовиться и адаптироваться, оперативно понять его требования», - цитирует Веру «Матч ТВ».

Напомним, что гол в составе уральской команды оформил именно Вера – это случилось на 70-й минуте в ответ на гол защитника ЦСКА Мойзеса.

После игры «Оренбург» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице РПЛ – у команды лишь два балла.

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