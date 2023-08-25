Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «Оренбургом» и «красно-синими» (1:1).

- Вам понравилась игра?

- Первый тайм — полное безобразие в исполнении ЦСКА. Средняя линия «Оренбурга» во главе с Лукасом Верой стала сильной стороной команды. Хозяева атаковали через правую сторону, молодой Глебов старался этому противостоять, но отбор — не его главный козырь, он лучше в созидании. В обороне он пока смотрится сыровато. ЦСКА скудно двигался. Две передачи вперёд и потеря, а сил на контратаки не оставалось. Не знаю, с чем это связано — с полем, погодой или общим состоянием. ЦСКА неприятно удивил во всех смыслах, команда растворилась.

- Вера был неудержим?

- Он умеет созидать, оборона ЦСКА за ним не успевала. Если в первом тайме за ним ещё ходил Зделар, то во втором его вообще оставили одного. ЦСКА как раз не хватает футболистов его плана. Да, иногда он не слишком хорош в обороне, но на сегодня он точно один из лучших плеймейкеров нашего чемпионата. «Оренбург» ощетинился и показал свои сильные стороны, а ЦСКА отскочил.

- Часто Иван Обляков приятно удивляет своей игрой. Что можете сказать о его влиянии на игру сегодня?

- Он просто растворился. Эпизодами появлялся, а потом снова куда-то пропадал. Большую часть матча он был в тени.