Чанов рассказал, чего пока не хватает Торопу в игре за ЦСКА

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре второго вратаря «армейцев» Владислава Торопа. Именно 19-летний игрок защищал ворота ЦСКА в вечернем матче против «Оренбурга» в рамках РПЛ.

«Я хорошо отношусь к Торопу, но ЦСКА, как и в атаке, не хватало уверенности. Вратарь в штрафной площади должен быть хозяином – мы этого не видели», - цитирует Чанова Metaratings.

Тороп сыграл в текущем сезоне уже пять встреч, в которых пропустил шесть голов. В одном матче он оставил свои ворота на замке.

«Тем не менее, были и прекрасные действия в его исполнении, например, игра на выходах», - добавил Чанов.

Пономарёв: «Не ожидал от ЦСКА такой поганой игры»