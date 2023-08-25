Тихонов считает, что «Спартак» будет играть от обороны с «Ахматом»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Ахматом».

Специалист заявил, что столичному коллективу крайне необходимо реабилитироваться перед своими поклонниками после двух поражений подряд.

«Думаю, что в предстоящей игре «Спартаку» главное не пропустить. Рискну предположить, что с «Ахматом» «красно-белые» будут играть от обороны, возможно, в ущерб атакующим действиям», — цитирует Тихонова RT.

Эксперт добавил, что, несмотря на победы «Спартака» на старте сезона за счет атакующей игры, сейчас пришло время для перестройки игры в обороне.

Матч шестого тура чемпионата России «Спартак» - «Ахмат» состоится завтра, 26 августа. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, который стартует в 19:30 по мск.