Алдонин: «Не скажу, что ЦСКА на старте сезона не хватает чего-то одного»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил состояние «армейцев» после выездной ничьей с «Оренбургом» (1:1). Напомним, эти команды открыли шестой тур Российской премьер-лиги.

«Не скажу, что ЦСКА не хватает сейчас чего‑то одного. Возможно, длинны скамейки пока не хватает – в состав только вливаются новые игроки, а их уровень подтвердится только с практикой», - рассказал Алдонин «Матч ТВ».

Напомним, после шестого сыгранного матча в текущем сезоне РПЛ ЦСКА набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды три победы, одна ничья и два поражения.

Кстати, в минувшей игре в составе ЦСКА дебютировал чилийский новичок – нападающий Виктор Давила.