Чанов: «Игра ЦСКА пока без позитива»

Российский тренер Вячеслав Чанов прокомментировал игру «красно-синих» в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Игра ЦСКА пока без позитива. «Армейцы» могли забить в моменте после перерыва, но не получилось. ЦСКА не хватает Акинфеева. Дело не в спасениях, а в том, что на поле должен быть хозяин», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что нужно отдать должное «Оренбургу», который, можно сказать, потерял очки в этой игре.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков в шести турах.

Следующим соперником «красно-синих» в рамках РПЛ станет «Зенит».