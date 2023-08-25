Шестой тур Премьер-лиги открылся матчем «Оренбург» - ЦСКА. Хозяева преобразились после смены главного тренера и сегодня создали много моментов, не раз попадали в штанги и могли забить в других эпизодах. Но счет открыла команда Владимира Федотова, атаку завершил дебютный голом Мойзес. «Оренбург» своего добился чуть позже, когда прошла подача с левого фланга, и неприкрытый Лукас Вера у дальней штанги переправил мяч в стеку.

Финальный свисток прозвучал при счете 1:1, а главные события поединка представлены в видеоформате.