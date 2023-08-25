Алдонин: «Как и предполагал, «Оренбург» дал бой ЦСКА»

Бывший хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал итог матча «армейцев» против «Оренбурга» (1:1). Напомним, команды своим поединком открыли шестой тур месяц назад стартовавшего сезона РПЛ.

«Как и предполагал, «Оренбург» даст бой ЦСКА: так и получилось. Но я думаю, в концовке игры арбитр ошибся, свистнув — была очень опасная передача Давилы на Заболотного, а затем Антон забил в касание. Думаю, это было преждевременно», - говорит Алдонин для «Матч ТВ» об эпизоде на 82-й минуте игры.

Напомним, что по ходу матча на гол Мойзеса ответил полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера.

«И «армейцы» могли и пропустить в концовке, когда Оганесян пробил в перекладину», - добавляет Алдонин.