Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Оренбургом», 1:1, в матче шестого тура РПЛ.

- Как вы оценили дебют Виктора Давилы? Какое впечатление он произвел?

- Он мне понравился, как футболист. У него хорошая левая нога. Он хорошо отдает пас, открывается и видит поле. Это три фактора, которые я успел заметить. Интересный игрок. Правда, небольшого росточка. А так очень живой и быстро соображает.

- То есть, это усиление для ЦСКА?

- Да. Хорошее приобретение. Это не Кучаев, не Обляков. Он посильнее, конечно. И намного.

- Почему так мало моментов создал ЦСКА? Просто не был похож сам на себя в атаке.

- Я сам удивился. Ведь не было никаких моментов у ворот «Оренбурга». В первом тайме вообще ничего не создали. Только момент, когда Мойзес забил. И во втором тоже. Ни Чалов, ни Заболотный, ни Обляков, ни Кучаев ничего не сделали. Возились с мячом, отдавали пас и все. У «Оренбурга» даже интереснее были ребята. И Вера хороший, и Адамов брал игру на себя, обводил на скорости.

- «Оренбург» находится в зоне вылета. Есть ощущение, что это ненадолго?

- Команда прибавляет и у нее уже получается. Хозяева создали много моментов у ворот ЦСКА – два раза в штангу попали.

- А в конце могли вырвать победу, когда Оганесян попал в перекладину в компенсированное время.

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- «Оренбург» на правильном пути. Уверен, он выберется из этого болота. В этом матче хозяева были ближе к победе, чем ЦСКА. Поэтому я и говорил, что в этом сезоне еще ни разу не видел у «армейцев» такой безобразной игры.

- А следующий матч в РПЛ с «Зенитом».

- Да, но перед этим встреча с «Сочи» в Кубке России. А что касается «Зенита», он не простит такой игры. У меня есть по этому поводу опасения.

Елена Григорьевская