Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Оренбургом», 1:1, в матче шестого тура РПЛ.

- Как оцените матч?

- Вообще не ожидал от ЦСКА такой поганой игры. Команда разбалансирована абсолютно. Не вовремя ребята все делают: пас не вовремя отдают, не вовремя занимаются обводкой. Все надо делать быстрее. Не увидел я хорошей коллективной игры. Каждый играл на своем инструменте, а оркестра нет. Нет остроты. Первый тайм вообще был никакой. Даже к воротам близко не подходили: ни Чалов, ни Заболотный, ни Обляков. Даже нельзя сказать, что они по-настоящему играли в футбол. Просто присутствовали на поле и все.

- Как оцените гол Мойзеса?

- Удачно получилось, что он забил головой. Но когда оренбуржцы сравняли счет, нельзя была дать им подавать. Это была ошибка. Кажется, там был Набабкин. Нужно было ближе играть с нападающим. Раз с фланга делается подача – ты уже проиграл. Был бы Набабкин ближе к мячу, не было бы подачи, но он мог проиграть единоборство. Вот в чем вопрос. Поэтому они так и делают: лучше я подальше буду, а ты подай. Там разберутся. Вот и разобрались. Вера забил мяч. Он, конечно, хороший получился. Но там с ним кто-то должен был быть.

- Самый ближайший был Чалов.

- Там Обляков должен был быть. А они потеряли игрока. Как Вера туда подключился, я сам не понял. Но он удачно пробил. Поэтому в целом у меня сложилось очень плохое впечатление от этого матча. Так не играют.

Елена Григорьевская