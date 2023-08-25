Масалитин — о матче с «Оренбургом»: «ЦСКА отскочил — у них вообще ничего не получалось»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался после финального свистка в матче между «армейцами» и «Оренбургом». Игра шестого тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

«ЦСКА сегодня отскочил — у них вообще ничего не получалось. ЦСКА дал «Оренбургу» созидать. То, что ЦСКА сегодня сыграл вничью — это хорошо. «Армейцев» вообще на поле не было», — заявил Масалитин «Чемпионату».

На данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков за шесть игр.

Следующим соперником подопечных Владимира Федотова станет «Сочи». 30 августа команды сойдутся в очном поединке в рамках группового этапа Кубка России.