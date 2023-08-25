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Деограсия: «Могли добиться лучшего результата в игре с ЦСКА»

25 Августа 2023 • 20:08 Комментировать
Оренбург
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Что сегодня сказали ребятам после игры в раздевалке?

- Это не секрет, я сказал игрокам о том, что они очень хорошо отработали, отдались все на 100%. Каждый игрок выложился на максимум. Но я думаю, что мы могли показать еще больше и добиться лучшего результата.

- Можно было сегодня рассчитывать на победу, учитывая неплохую концовку, когда было несколько неплохих атак у «Оренбурга»?

- Что касается матча, на протяжении всей игры у нас было больше возможностей, чем у ЦСКА. Игру мы тоже больше контролировали, но это только начало, продолжаем.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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