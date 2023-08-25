Федотов: «Не хватило резкости, чтобы накрыть удар на последней секунде»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом» (1:1).

- Закономерен ли сегодняшний результат матча?

- Я думаю, что закономерен, потому что мы, скажем, поспешный свисток, когда мы забили второй гол. Конечно, очень непростой и сложный матч. Мы другого не ожидали, и эмоциональный всплеск у команды будет, мы об этом говорили до игры, нужно исправлять ситуацию, в которой она находится. Команда хорошая, команда играющая, тем более на своем стадионе. Это как всегда, как говорится, дополнительное испытание. Мы знаем, откуда растут наши вопросы. Мы чуть-чуть где-то в эпизодах не успевали, чтобы и мячом лучше распорядиться, и противодействовать сопернику в его развитии атакующих действий. Поэтому что нам нужно? Как говорится, ничейный результат - раз он состоялся, значит, он справедливый. Этот удар такой шальной мог и залететь. Не хватило резкости, чтобы этот удар накрыть на последней секунде.