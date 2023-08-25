Мор: «Абаскаль может добиться успеха со «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Мне бы не хотелось, чтобы «Спартак» увольнял Абаскаля, потому что он, на мой взгляд, может добиться успеха. И в целом тот футбол, который он прививает команде, мне нравится», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что даже если «Спартак» проиграет третий матч подряд, то все равно никаких предпосылок для увольнения тренера нет.

Матч шестого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» состоится завтра, 26 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.