Вера поучаствовал в трёх из четырёх голов «Оренбурга» в сезоне

Аргентинский легионер «Оренбурга» Лукас Вера поучаствовал почти во всех голах своего клуба, забитых в рамках текущего сезона РПЛ. Как сообщает Opta Sports, он отличился в трёх из четырёх голов «Оренбурга» в новом сезоне, оформив гол и два ассиста.

Напомним, в стартовом матче шестого тура РПЛ Вера поразил ворота ЦСКА и спас уральский клуб от поражения – 1:1. Благодаря этому «Оренбург» прервал серию поражений в чемпионате России, которая длилась со второго тура - тогда команда ещё под руководством Иржи Ярошика сыграла с таким же счётом против «Рубина».