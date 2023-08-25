​Заболотный впервые за два года забивал или ассистировал в трёх матчах РПЛ кряду

В пятницу вечером программу шестого тура Премьер-лиги открывали «Оренбург» и ЦСКА. Команды не смогли выявить сильнейшего – матч завершился со счётом 1:1. В составе «армейцев» автором гола стал Мойзес, которому ассистировал Антон Заболотный.

Специалисты из Opta отмечают тот факт, что Заболотный оформлял результативные действия в трёх последних матчах Премьер-лиги. В них форвард записал на свой счёт два гола и один голевой пас.

В последний раз серию из трёх игр РПЛ с результативными действиями Заболотный выдавал ещё в мае 2021 года, когда он представлял «Сочи».

Следующий матч ЦСКА проведёт 30 августа – против «Сочи» в Кубке России.