Игроки ЦСКА в этом сезоне забили уже четыре гола после угловых

Игроки столичного ЦСКА лидируют по числу голов, забитых после угловых ударов в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

Как сообщает Opta Sports, после выездного матча с «Оренбургом» таких голов у игроков «армейцев» набралось уже четыре. Это как минимум на два гола больше, чем забила любая другая команда.

Напомним, ЦСКА и «Оренбург» открыли шестой тур РПЛ ничьей – 1:1. Оренбуржцы набрали второе очко в сезоне, но всё равно остались на последнем месте, а ЦСКА не смог подобраться к первому месту на расстояние одного балла.

Более подробно о событиях матча читайте в нашем обзоре.