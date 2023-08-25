В «Пари НН» отреагировали на вызов Александрова в сборную России

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на вызов защитника «горожан» Виктора Александрова на сентябрьский сбор национальной команды России.

«Конечно рады этому, наш клуб уже не в первый раз стабильно дает претендентов в национальную команду. До этого у нас вызывался Илья Агапов, который уже в ЦСКА, теперь Александров. Для нас это важный показатель стабильности», - цитирует функционера Metaratings.

Напомним, 21-летний футболист выступает за нижегородцев с текущего календарного года. Ранее он принадлежал своему родному клубу – казанскому «Рубину».

Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября.