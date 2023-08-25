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В «Пари НН» отреагировали на вызов Александрова в сборную России

25 Августа 2023 • 19:32 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
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Через 22 ч. 49 мин.

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на вызов защитника «горожан» Виктора Александрова на сентябрьский сбор национальной команды России.

«Конечно рады этому, наш клуб уже не в первый раз стабильно дает претендентов в национальную команду. До этого у нас вызывался Илья Агапов, который уже в ЦСКА, теперь Александров. Для нас это важный показатель стабильности», - цитирует функционера Metaratings.

Напомним, 21-летний футболист выступает за нижегородцев с текущего календарного года. Ранее он принадлежал своему родному клубу – казанскому «Рубину».

Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виктор Александров Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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