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Вера в себя спасает от поражения: вялый ЦСКА упустил победу над главным аутсайдером «Оренбургом»

25 Августа 2023 • 19:24 Комментировать
Оренбург
1:1
ЦСКА Москва
окончен

В первом матче 6-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА гостил в Оренбурге у одноимённого клуба, который раньше тренировал Владимир Федотов.

Протокол игры  
Оренбург1:1ЦСКА Москва
  50'Мойзес Роберто (0:1)
(1:1) Вера Лукас Габриэль70'  
Сысуев НиколайАдамов АрсенПерес Матиас  34'Гойкович РенатоСидоров МаксимФлорентин Сесар Габриэль 19' (Марин Джимми ( 19') Вера Лукас ГабриэльБашич ИванКовалёв Юрий 64' (Оганесян Степан ( 64') Обухов Владимир 65' (Куэро Джастин ( 65') Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилХотулёв ДанилаТитков НиколайКеняйкин АлексейХоданович АндрейПолуяхтов ВладимирГогличидзе ЛеоГюрлюк ЭмирджанПеченин Кирилл
Тороп ВладиславНабабкин КириллВиллиан Роша  37'Мойзес РобертоГлебов Кирилл 63' (Гайич Милан III ( 63') Обляков ИванЗделар СашаМухин Максим 63' (Давила Виктор ( 63') Кучаев КонстантинЗаболотный Антон  67'Чалов Фёдор 80' (Файзуллаев Аббосбек ( 80')
Запасные: Рядно МихаилАкинфеев ИгорьАгапов ИльяШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаГайч АдольфоКисляк МатвейМендес ВикторАрбузов Ярослав
25 августа. Стадион "Газовик".

ЦСКА провёл первые пять туров где-то на «четвёрку», учитывая, что у «армейцев» нет чётко выраженных чемпионских амбиций. Пятое место – условная зона еврокубков, то есть неплохая позиция. Но, конечно, «красно-синие» хотят в тройку. В первом туре они проиграли, потом одержали три подряд победы и снова проиграли – в дерби с «Динамо» им не помог быстрый забитый гол.

Что касается «Оренбурга», то он провалился на дно таблицы после ухода Марцела Лички как раз в «Динамо». Оставшись без одного тренера из Чехии, уральский клуб сделал ставку на другого специалиста из этой страны – Иржи Ярошика. Однако бывший игрок ЦСКА не смог поддержать почин своего соотечественника. Одно очко после пяти туров чемпионата. Лишь одна победа в семи матчах – да и та в Кубке, над «Сочи». А в другом кубковом матче «Оренбург» дома с двумя удалениями отхватил от ЦСКА счёт 0:6.

То ли дело было в прошлом сезоне, когда «Оренбург» у себя дома являл собой очень грозную силу. Да, весной это впечатление несколько смазалось после крупного поражения от «Локомотива», но всё же. В том чемпионате никаких гостей не стоило считать в Оренбурге фаворитами. ЦСКА, например, в октябре 2022 года сыграл там 2:2. А в новом розыгрыше РПЛ оренбуржцы уже успели к отчётному матчу проиграть в родных стенах «Уралу» и «Краснодару». Правда, это сейчас сильные команды.

В общем, матч с ЦСКА стал для «Оренбурга» первым под руководством испанского специалиста Давида Деограсии, ранее работавшего в академии клуба. И на старте встречи просматривалось, что футболисты хозяев стремились показать себя с наилучшей стороны перед своим новоиспечённым наставником. Они установили контроль над мячом и создали опасный момент уже на четвёртой минуте. Сидоров открылся слева под длинный заброс, избавился от Глебова и пробил рядом с дальней штангой.

Вскоре получил повреждение Флорентин и не смог продолжить встречу. Он хромая покинул поле и был заменён на Джимми Марина. На характер игры это особо не повлияло. «Оренбург» пытался давить в меру своих способностей, а ЦСКА явно не включал всю свою мощь и недостаточно настойчиво действовал в позиционных атаках. От одного из лидеров лиги против аутсайдера ожидался несколько другой футбол.

На 24-й минуте Ковалёв прострелил с левого фланга, и Мансилья замыкал ближний угол, но не попал в створ. На 30-й минуте Марин отметился дальним ударом и наверняка пожалел, поскольку пробил выше перекладины. У ЦСКА в атаке Чалов пытался как-то сделать разницу и пробовал наносить удары из-за пределов штрафной площади, однако они блокировались хозяевами.

Поинтересней стало в конце первого тайма. Обляков в обороне вяло опекал Ковалёва и едва не навлёк гол в ворота гостей. Юрий на правом полуфланге подобрал отскок от спины Ивана и вывалился один на один с Торопом. Далее прокинул мяч чуть дальше с рикошетом от вратаря, и после этого Владислав успел отбить сферу за лицевую. Ковалёв упал, зацепившись об руки голкипера, но Тороп там играл в мяч.

А вот в другом эпизоде подменявший Акинфеева молодой вратарь ЦСКА начудил, не поймав мяч после навеса слева от Мансильи. Хотел Обухов добивать, однако Роша преуспел на подстраховке. «Оренбург» слишком увлёкся атаками и нарвался на контрвыпад, когда Заболотный вывел один на один Чалова, но Фёдор не переиграл в рандеву Сысуева. По итогам первого тайма владение мячом было 55 на 45 процентов.

Сразу после перерыва команды обменялись моментами в результате стандартов. У «Оренбурга» был штрафной, Мансилья прострелил слева, а Гойкович не попал в ближний угол. ЦСКА же заработал угловой справа, Обляков подал его, от Адамова случился отскок к левому углу вратарской. Заболотный, казалось, сделал неудачную обработку, но у него был хитрый план. Сохранив мяч в поле, Антон сделал-таки подачу, а Мойзес головой кивнул по игровому снаряду в сетку (0:1).

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Да, «армейцы» вышли вперёд, однако их преимущество носило весьма скользкий характер. Подтверждением этого стали два попадания оренбуржцев в стойку ворот с интервалом в несколько минут. После удара Переса головой мяч чиркнул об перекладину и ушёл за лицевую, а Адамов из зоны правого инсайда кручёным ударом угодил в дальнюю штангу.

«Красно-синие» рано успокоились, сосредоточившись на явной игре вторым номером. Федотов выпустил чилийского дебютанта Давилу, но это помогло гостям пододвинуть игру к штрафной площади соперника не мгновенно, а с временным лагом. Оренбужцы имели хорошую мотивацию сравнять счёт и восстановили статус-кво на 70-й минуте. Мансилья с левого фланга навесил в район дальней штанги, и Вера переправил мяч в цель (1:1).

Уже потом Давила заработал на правом фланге штрафной удар, из-за чего у «армейцев» возникли претензии к главному арбитру Кириллу Левникову. Почему так? Рефери остановил игру, а ведь визитёры сохранили мяч и довели атаку до верного, Заболотный отправил мяч в ворота. Но Левников уже дал свисток, так что пришлось москвичам вернуться к исполнению стандарта.

Но если бы и вырвал ЦСКА победу, то нынешней команде Владимира Федотова в какой-то мере бы повезло. Потому что по игре «армейцы» смотрелись вяло и потеряли очки закономерно. Конечно, они должны быть расстроены этой осечкой, а вот должен ли быть рад «Оренбург»? Команда спаслась от поражения в первом матче с Деограсией у руля, однако второе набранное очко не дало уральцам покинуть последнюю строчку таблицы РПЛ. Попади Степан Оганесян на пятой добавленной минуте в створ, а не в перекладину, итог матча был бы иным. Зато не поражение от ЦСКА 0:6, какое было у «Оренбурга» в Кубке, и вообще не поражение.

Кирилл Иванцов

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