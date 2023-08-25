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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич считает, что у ЦСКА есть шансы на чемпионство

25 Августа 2023 • 19:19 Комментировать
Оренбург
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о шансах «красно-синих» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Надеюсь, что в этом сезоне наконец-то все сложится и «армейцы» порадуют болельщиков долгожданным чемпионством. «Зенит» не выглядит непобедимым, у ЦСКА есть шансы», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

После пяти туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, пополнив свою копилку на девять очков.

В эти минуты подопечные Владимира Федотова встречаются в гостях с «Оренбургом» в рамках шестого тура РПЛ. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Зоран Тошич
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