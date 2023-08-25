Карпицкий: Пример Захаряна показал, что из РПЛ можно уехать в топ-чемпионат

Форвард «Крыльев Советов» Егор Карпицкий высказался о переезде полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» из «Динамо».

«Захарян даже с российским паспортом смог уехать в Испанию. Такие примеры показывают, что Россия – не просто страна, в которой ты мечтаешь о завершении карьеры, а откуда можешь уехать в топ-чемпионат», — цитирует Карпицкого Metaratings.

20-летний Захарян перебрался в испанский клуб в текущее трансферное окно, подписав с «Реал Сосьедадом» трудовой договор на шесть лет.

Сегодня, 25 августа, хавбек может дебютировать за свой новый клуб в матче третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.