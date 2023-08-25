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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпицкий: Пример Захаряна показал, что из РПЛ можно уехать в топ-чемпионат

25 Августа 2023 • 19:12 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
1 4.30 X 3.20 2 2.00
Через 0 ч. 58 мин.

Форвард «Крыльев Советов» Егор Карпицкий высказался о переезде полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» из «Динамо».

«Захарян даже с российским паспортом смог уехать в Испанию. Такие примеры показывают, что Россия – не просто страна, в которой ты мечтаешь о завершении карьеры, а откуда можешь уехать в топ-чемпионат», — цитирует Карпицкого Metaratings.

20-летний Захарян перебрался в испанский клуб в текущее трансферное окно, подписав с «Реал Сосьедадом» трудовой договор на шесть лет.

Сегодня, 25 августа, хавбек может дебютировать за свой новый клуб в матче третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Реал Сосьедад Арсен Захарян Егор Карпицкий
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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