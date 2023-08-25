В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ожидают на игре с «Ахматом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько зрителей примерно ожидается на матче шестого тура Премьер-лиги против грозненского «Ахмата».

«Ожидаем около 12 тысяч болельщиков», - ответил Зеленов Metaratings.

Напомним, игра «Спартака» с командой Мирослава Ромащенко состоится в грядущую субботу, 26 августа. Место встречи – «Открытие Банк Арена» в московском Тушино. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Кстати, предыдущий матч «Спартака», в «красно-белые» сыграли с «Зенитом» (2:3), посетили почти 34 тыс. человек. Эта игра стала самой посещаемой в текущем сезоне РПЛ.