​«Оренбург» сравнял счёт в матче с ЦСКА

В стартовом матче шестого тура чемпионата России отношения на футбольном поле выясняют «Оренбург» и ЦСКА. В начале второго тайма гости из Москвы вышли вперёд после гола Мойзеса, но на 70-й минуте «горожане» отыгрались. Количество единиц на табло уравнял Лукас Вера, который набежал на дальнюю штангу и отправил мяч в сетку.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что после пяти туров «Оренбург» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги с одним зачётным баллом в активе.