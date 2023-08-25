«Факел» и «Краснодар» озвучили составы на очный поединок

Менее чем через час в Воронеже в рамках стартовавшего шестого тура РПЛ сыграют местный «Факел» и лидер турнирной таблицы – «Краснодар». Оба клуба уже объявили свои стартовые составы на игру.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов;

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Арутюнян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Напомним, после пяти туров «быки» вместе с «Уралом» лидируют в турнирной таблице РПЛ – у обоих клубов по 13 очков. «Факел» с тремя баллами идёт в зоне вылета на 15-м месте.

Текстовую трансляцию матча организует коллектив портала LiveResult.ru. Стартовый свисток - в 20:00 по Москве.