Давила дебютировал за ЦСКА

В шестом туре Российской премьер-лиги ЦСКА играет на выезде против «Оренбурга». Ближе к средине второго тайма в составе московской команды на замену вышел нападающий Виктор Давила. 25-летний чилиец заменил полузащитника Максима Мухина.

Для Давилы это дебют за ЦСКА. Совсем недавно форвард перебрался в московский клуб из мексиканского «Леона».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Оренбургом» и ЦСКА можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что после пяти туров ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.