Ротенберг подтвердил, что «Сочи» сыграет с «Локомотивом» на «Фиште»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что его клуб в рамках стартовавшего шестого тура РПЛ примет московский «Локомотив» на газоне стадиона «Фишт».

«Вчера была комиссия, план мероприятий по поддержанию и улучшению газона принят. Играем на «Фиште», - цитирует Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Напомним, слухи о том, что матч может быть перенесён, появились в минувший четверг. Однако пресс-служба «Сочи» их позже опровергла и добавила, что комиссия РПЛ дала клубу рекомендации по улучшению состояния газона.

Игра «Сочи» - «Локомотив» станет заключительной в шестом туре РПЛ и пройдёт в воскресенье, 27 августа.