​ЦСКА повёл в Оренбурге в начале второго тайма

Программу шестого тура Российской премьер-лиги открывает пятничный матч между «Оренбургом» и ЦСКА. После нулевого первого тайма гости из Москвы открыли счёт вскоре после перерыва. Автором гола стал Мойзес, который нанёс точный удар головой.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Добавим, что после пяти сыгранных туров чемпионата ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова набрала девять очков.