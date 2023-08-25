Рахимов: «В плане самоотдачи у меня нет вопросов к игрокам «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о проблемах своей команды, которые «рубиновым» предстоит исправить в ближайшем будущем.

«Есть много моментов, которые нужно исправить, о них уже сказал команде. У нас есть проблемы в игре, в плане организации игры и самоотдачи игроков вопросов нет. Но есть детали и нюансы, их и надо улучшать», - цитирует Рахимова «Матч-Премьер».

Напомним, что только неделю назад казанцы одержали первую победу в сезоне. С седьмой попытке им это удалось в волжском дерби против «Крыльев Советов» (2:1).

В шестом туре РПЛ казанский клуб сыграет против столичного «Динамо» завтра, 26 августа.