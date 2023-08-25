В «Амкаре» рассказали, как пермский клуб путали с «Амкалом»

В футбольном клубе «Амкар-Пермь» рассказали о том, как молодые болельщики в соцсетях путали пермский клуб с известной медийной российской командой.

«Нас регулярно путали два года назад, когда «Амкар» только появился. Появилось целое поколение детей, не заставших тот-самый «Амкар» – они пару раз приходили в комментарии и писали, что мы украли название. Как мы оказались в таком таймлайне?», - рассказал порталу Sports.ru главный редактор ФК «Амкар-Пермь» Егор Умнов.

Напомним, «Амкар» выступал в Премьер-лиге на протяжении 14 лет – с 2004 по 2018 год. После клуб был расформирован из-за финансовых причин, но в 2021 году он был возрождён и сейчас выступает во Второй лиге в дивизионе «А».