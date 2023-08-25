​Уткин поделился впечатлениями от первого тайма в Оренбурге

Программу шестого тура Российской премьер-лиги открывает матч между «Оренбургом» и ЦСКА. После первого тайма на табло стадиона горят нули. Своими впечатлениями от увиденного в первые 45 минут поединка поделился известный журналист Василий Уткин.

«Полное ощущение по первому тайму, что команды не столько открывают тур, сколько завершают насыщенную рабочую неделю. И из последних сил тянут до выходных», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.