​Сергеев – о «Зените»: «Мы по-прежнему номер один в России»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев вспомнил о гостевой победе над «Спартаком» в прошлом туре чемпионата России (3:1). По словам футболиста, мнения экспертов о том, что «красно-белые» являются фаворитами поединка, его задевали.

«Это немного задевало, но мы вышли на поле, сделали свою работу и доказали, что нас напрасно стали списывать со счетов до этой игры. Мы по-прежнему номер один в России», - сказал Сергеев, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. На текущий момент – после пяти туров нового чемпионата – питерцы занимают четвёртое место в турнирной таблице.

В шестом туре Премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Урал». Матч пройдёт в субботу, 26 августа.