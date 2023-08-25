Пименов назвал самых опасных игроков «Рубина» для «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов назвал самых опасных игроков для «бело-голубых» в составе казанского «Рубина» и поделился ожиданиями от грядущей встречи.

«Для «Динамо» это будет серьёзный матч, потому что «Рубин» выиграл последнюю игру, и они играют строго. Им нужно будет вскрыть оборону «Рубина». У них есть три-четыре игрока, опасные для «Динамо» - форвард Даку, полузащитник Иву и игрок из Сербии Вуячич», - размышляет Пименов для Metaratings.

Напомним, что команды встретятся друг с другом в рамках шестого тура РПЛ завтра, 26 августа. Матч стартует в 17:30, время начала матча – московское.