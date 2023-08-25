Агент заявил, что Бальде будет сложно покинуть «Спартак»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из московской команды.

«Кейта будет сложно уйти из «Спартака». Он хочет бороться за свое место в составе», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее представитель Бальде заявил, что сенегалец недоволен своим игровым временем.

В текущем сезоне 28-летний нападающий появился на поле в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.